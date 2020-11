Inleveren boeken buiten openingstijden

LICHTENVOORDE – De nieuwe Bibliotheek aan De Leest krijgt een inleverbus. Daarmee wordt het mogelijk om ook buiten de openingstijden boeken in te leveren. Nog meer gemak dus! Inleveren in de bus “In een aantal vestigingen zijn ze al geïntroduceerd, maar Lichtenvoorde had er nog geen”, aldus PR/Communicatiemedewerker Resy Oonk over de nieuwe inleverbus. “De bus is buiten de openingstijden geopend, waardoor je dus ook na sluitingstijd je boeken in kunt leveren. Die boeken worden dan de volgende dag door één van de medewerkers administratief verwerkt. Heel handig als je toch nog snel even iets terug wilt brengen”, aldus Oonk. Verhuizing verloopt voorspoedig “De verhuizing gaat erg voorspoedig. Alle boeken stonden na twee dagen al ingepakt in de oude bieb aan de Dijkstraat te wachten op de verhuizing. Een groep van onze eigen medewerkers heeft hard gewerkt om alles in te pakken en vervolgens zelf te verhuizen, onder leiding van manager Lynn Karsijns. Een gigantische klus, maar het resultaat is ernaar! Een prachtige moderne lichte Bibliotheek, geschikt voor het toekomstige biebwerk en met hele verrassende lokale elementen”, verklapt Resy Oonk. “We zullen de komende tijd met nieuwe activiteiten komen, waar we ook graag lokale organisaties en inwoners van Lichtenvoorde en omgeving een podium bieden. Deze nieuwe bieb is een aanwinst voor de Keistad en een echte ‘tweede huiskamer’, iets waar we trots op mogen zijn”, aldus de geboren en getogen Lichtenvoordse.

Opening aankomende maandag De Bibliotheek opent op maandagmiddag 30 november om 13.30 uur haar deuren aan De Leest 2. “Er wordt buiten nog hard gewerkt om het straatwerk in orde te krijgen voor maandag, zodat de laagdrempelige Bibliotheek ook echt zonder drempels te betreden is”, lacht Resy. “Maar dat gaat ongetwijfeld goed komen.” De officiële opening staat gepland in mei 2021, in de hoop dat dan de situatie rondom Corona zo gunstig is dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek flink uit kan pakken.