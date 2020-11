Meer regie voor patiënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Zelf online de eerste afspraak plannen voor het ziekenhuis

WINTERSWIJK – Patiënten met een verwijzing van de huisarts naar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, kunnen sinds maandag 23 november voor een aantal poliklinieken en zorgvragen zelf online een eerste afspraak plannen. Dat kan eenvoudig via Mijn SKB, het persoonlijke patiëntportaal voor patiënten van het SKB.

Patiënten die door hun huisarts naar het SKB worden verwezen, kunnen de afspraak zelf online plannen. Dit kan bij ongeveer 25% van de standaard verwijzingen voor de poliklinieken Chirurgie, Dermatologie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Longgeneeskunde, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Reumatologie en Urologie. Het maken van afspraken via Mijn SKB wordt het komende jaar verder ontwikkeld.

Mijn SKB

Verwijzingen waarvoor online een eerste afspraak kan worden gemaakt, staan voor de patiënt klaar in Mijn SKB. Mijn SKB is het persoonlijke patiëntportaal waar patiënten van het SKB 24 uur per dag, 7 dagen per week alle eigen medische informatie kunnen vinden. Om in te loggen bij Mijn SKB is een persoonlijke DigiD nodig. Op www.mijnskb.nl staat een duidelijke handleiding en een instructievideo. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe patiënten in Mijn SKB een afspraak kunnen maken.

Uitzonderingen

Bij sommige verwijzingen is het nog niet mogelijk om zelf online de afspraak te plannen. Bijvoorbeeld als er voorafgaand aan de afspraak een foto nodig is of voor een afspraak met een specifieke arts. In dat geval kunnen patiënten, zoals altijd, telefonisch contact opnemen met de polikliniek voor het maken van een afspraak. Dat kan ook als zij om andere redenen de afspraak niet online kunnen of willen maken. Ook herhaal- en spoedafspraken kunnen nog niet zelf online gepland worden.

Polikliniek van de toekomst

Het SKB verwacht dat digitalisering de komende jaren een steeds belangrijker thema wordt in de zorg. Online plannen is één van de ontwikkelingen die passen bij digitalisering en de ‘polikliniek van de toekomst’, waarbij regie voor patiënten een belangrijk uitgangspunt is.