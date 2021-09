Je eigen fotoboek maken

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op vrijdag 24 september wordt er in de Digitheek (in de Lichtenvoordse Bibliotheek) uitleg gegeven over apps en programma’s, waarmee je je eigen fotoboek kunt maken. Deze workshop wordt twee keer georganiseerd die middag: van 14.00-15.00 uur en van 15.30-16.30 uur. Deelnemen is gratis.

Al je vakantiefoto’s in een boek

Foto’s maken is leuk en gaat tegenwoordig snel en makkelijk. Maar… wat doe je er daarna mee?

Breng je herinneringen tot leven en maak eenvoudig een uniek fotoboek!

In deze workshop ga je aan de slag met een programma en een app. Zo leer je de beginselen en kun je daarna makkelijk je mooiste foto’s verwerken.

Aanmelden

Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Je kunt je inschrijven via www.oostachterhoek.nl/digitheek of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

Digitheek

In de Digitheek worden korte workshops gegeven, over diverse digitale onderwerpen. Van uitleg over wandelapps, tot zoeken in digitale foto-archieven, van uitleg over handige biebapps tot het maken van fotoboeken. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat er een ander thema in de belangstelling.

Programma 2021-2022

In de Bibliotheek is een flyer beschikbaar met alle data en onderwerpen voor het seizoen 2021-2022. Het programma is ook terug te vinden op www.oostachterhoek.nl/digitheek.