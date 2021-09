Bibliotheken helpen met coronabewijs

Deel dit bericht













Vanaf zaterdag 25 september 2021 heeft iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs nodig om bijvoorbeeld een restaurant, café, bioscoop, theater of evenement te bezoeken. Zo wil het kabinet het risico op coronabesmettingen zo laag mogelijk houden. Met de CoronaCheck-app maak je zelf op je mobiel een coronabewijs. Wie dat lastig vindt, kan familie, buren of vrienden vragen om te helpen. Ook in de meeste bibliotheken kun je hulp krijgen. Heb je geen mobiel? Je kunt het coronabewijs ook printen.

Het coronabewijs is een persoonlijke QR-code. Dat is een vierkant met zwarte en witte blokjes. Je bewijst met je QR-code dat je gevaccineerd bent, negatief getest bent of hersteld bent van corona. Je laat je coronabewijs bij de ingang scannen als je bijvoorbeeld een restaurant, sportkantine, bioscoop, optreden of festival bezoekt. Je laat ook meteen je identiteitsbewijs zien, zodat het zeker is dat de QR-code bij jou hoort.

Coronabewijs op je mobiel

Het maken van een coronabewijs in de CoronaCheck-app doe je zo:

Je downloadt de app in de Apple App Store of de Google Play Store op je mobiel. Je klikt op “QR-code maken”. Je klikt op “Volgende”. Je selecteert waar je een QR-code van wilt maken. Voor het maken van een testbewijs gebruik je de ophaalcode die je in een SMS of e-mail van de testlocatie ontvangt. Voor het maken van een herstelbewijs of vaccinatiebewijs haal je je gegevens op met je DigiD. Je hebt nu twee QR-codes op je mobiel: een Nederlandse QR-code en een internationale QR-code.

De Nederlandse QR-code laat je scannen bij locaties in Nederland waar het coronabewijs nodig is. De internationale QR-code laat je scannen in het buitenland of als je de grens overgaat. Bijvoorbeeld op de luchthaven.

Hulp bij instellen app

Vind je het maken van een coronabewijs op je mobiel lastig? In de meeste bibliotheken kun je hulp krijgen om de CoronaCheck-app te downloaden en het coronabewijs te maken.

Ellie Roerade vroeg hulp in de bibliotheek bij het aanmaken van het coronabewijs: “Ik ben daar heel goed geholpen. Meestal vraag ik dit soort dingen aan mijn kleinkinderen, maar zij zijn op vakantie. Ik dacht toen gelijk: ik ga naar de bibliotheek, want zij bieden hulp bij heel veel dingen. Waar kennis is, daar moet je heen, en dat is de bibliotheek!”.

Op papier kan ook

Wie liever een coronabewijs op papier heeft, gaat naar de website coronacheck.nl/print. Je kan daar het coronabewijs printen. Lukt dat niet? Een bibliotheek bij jou in de buurt kan je ook helpen met een papieren coronabewijs.

Meer weten?

Als je meer wilt weten of vragen hebt over de CoronaCheck-app, kun je kijken op coronacheck.nl. Je kan ook gratis bellen met de medewerkers van de Helpdesk op 0800-1421. Deze helpdesk is elke dag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. Of stuur een e-mail naar helpdesk@coronacheck.nl.

