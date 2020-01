Studenten Zone.college leggen Tiny Forest aan bij basisschool Winterswijk

WINTERSWIJK – Studenten Tuin & landschap van Zone.college Doetinchem hebben woensdag 29 januari meegewerkt aan de aanleg van een Tiny Forest bij basisschool de Bataaf in Winterswijk. Onder leiding van hoveniersbedrijf De Beek plantten de mbo-studenten 25 soorten inheemse bomen en struiken. Stichting IVN natuureducatie gaf deze middag uitleg over nut en noodzaak van een Tiny Forest.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Stichting IVN vertelt: ‘Het minibosje is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.’ Het onderhoud van het Tiny Forest ligt in handen van de basisschoolleerlingen. Zij krijgen met het minibos een extra plek om te leren in en van de natuur.

Hoveniersbedrijf De Beek uit Eibergen is gevraagd om te assisteren bij de aanleg van het Tiny Forest. Hierbij heeft ze de hulp ingeschakeld van de mbo-studenten Tuin & landschap van Zone.college Doetinchem. De studenten voeren regelmatig opdrachten uit voor en met het bedrijfsleven. Op deze manier doen ze praktische ervaring op en maken ze kennis met actuele thema’s in branche, zoals het vergroten van de biodiversiteit en waterbergingscapaciteit, de verbetering van de luchtkwaliteit en het tegengaan van hittestress. Thema’s waar de aanleg van minibossen een positief effect op hebben.

Op dit moment volgen ruim 45 studenten de mbo-opleiding Tuin & landschap in Doetinchem. De opleidingen worden ook aangeboden op andere locaties van Zone.college.