Robert Beernink presenteert boek ‘Pad van kleren’

LICHTENVOORDE – Op woensdag 27 oktober a.s. presenteert schrijver Robert Beernink zijn nieuwste boek ‘Pad van kleren’ in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Aanvang van de lezing: 20.00 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €3,00, niet-leden €5,00.

Robert Beernink

Robert Beernink is geboren in Lonneker, nabij Enschede. Na enkele jaren Engelse taal- en letterkunde te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en na een maatschappelijke carrière, is hij zich volledig gaan toeleggen op het schrijven van verhalen, #BinnenDoorDenkers en lichtgedichten.

Zijn motto: ‘Elk verhaal is waar, elke waarheid slechts geloof.’, de spanning tussen waan en werkelijkheid, vormt vaak een onderliggend thema in zijn boeken.

Beernink heeft in 2020 de roman ‘Pad van kleren’ uitgebracht, waarover hij zal vertellen tijdens de lezing in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De schrijver vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het boek en gaat in gesprek met het publiek. Na afloop van de lezing ontvangt iedere bezoeker een exemplaar van zijn bundel ‘Bloemkool en ei’.

Pad van kleren

De roman ‘Pad van kleren’ speelt zich gedeeltelijk af in Lichtenvoorde, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en vertelt het verhaal van Teun en zijn vrouw Ria. De lezer gaat mee in de tijd dat Teun tijdens de oorlog gevangen zit in een Duits werkkamp en wordt deelgenoot van het naoorlogse leven van het stel waarin de toneelvereniging een zeer belangrijke plek in hun leven krijgt. Diverse emoties passeren de revue en die weet Beernink fraai in woorden te vatten; van verdrietig tot liefdevol. De auteur hanteert een transparante schrijfstijl waarbij hij de belevenissen en bijbehorende emoties weergeeft zoals ze zijn, zonder enige ‘versiering’. De personages zijn goed gekarakteriseerd en Beernink weet hen zeer geloofwaardig neer te zetten evenals het tijdsbeeld overigens. Een boeiend en beklijvend verhaal. Weliswaar fictie, maar het had een waargebeurd verhaal kunnen zijn.

Kaartverkoop

Toegangskaarten voor deze avond zijn te koop via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.oostachterhoek.nl/activiteiten) of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

