Workshop ‘Kerstversiering maken’ met de 3D-printer

LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 29 november, om 19.30 uur, wordt in de Bibliotheek Lichtenvoorde een workshop over 3D-printen georganiseerd. De deelnemers ontwerpen zelf kerstversiering en de 3D-printer gaat dit ook uitvoeren. De workshop is gratis te bezoeken, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan in de bibliotheek, of via www.oostachterhoek.nl/kerstversiering. Deelnemers moeten wel zelf een laptop meenemen naar de workshop.

Workshop ‘Kerstversiering maken’

“We organiseren al regelmatig dit soort workshops voor kinderen, maar deze is bedoeld voor jongeren en volwassenen”, licht Resy Oonk (PR/Communicatie de Bibliotheek Oost-Achterhoek) toe. “We horen namelijk heel vaak dat ouders en andere volwassenen, die kinderen bezig zien in het BIEBlab, ook dit soort workshops zou willen volgen. Dat is nu dus mogelijk”, aldus Resy.

Tijdens deze digiworkshop maken deelnemers, aan de hand van het ontwerpen van kleine kerstballen en ornamenten, kennis met de 3D-printers en leren ze meer over de verschillende toepassingen. De deelnemers zien hoe een 3D-ontwerp op de computer gemaakt wordt en hoe deze vervolgens uitgeprint wordt. Deelnemers krijgen ook handvatten om na de workshop zelf verder te gaan met ontwerpen voor de 3D-printer.