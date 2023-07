Start woningbouw Regenboogbuurt in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De gemeente Oost Gelre en aannemersbedrijf Kormelink uit Rietmolen hebben op 12 juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 16 woningen op de locatie van de voormalige Regenboogschool in Lichtenvoorde. Met deze overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder dit woningbouwproject tot stand zal komen. Het project, dat duurzaam en betaalbaar wonen combineert met groene inclusiviteit, zal dienen als voorbeeld voor andere woningbouwlocaties in de gemeente.

Walter Kormelink van Kormelink Bouw is verheugd over de samenwerking en verklaarde: “Op deze locatie komen duurzaam en circulair bouwen, groen inclusief, en vooral betaalbaar wonen samen. We zijn er trots op dit project samen met de gemeente en onze regionale partners te kunnen gaan realiseren op een mooie locatie in Lichtenvoorde.” Wethouder Jos Hoenderboom voegt hieraan toe: “Dit prachtige woningbouwproject kan dienen als voorbeeld voor andere woningbouwlocaties in onze gemeente.”

De bouw van de zestien woningen in de Regenboogbuurt zal worden uitgevoerd door Kormelink Bouw, met een geplande start in 2024. Het project omvat een mix van woningen, geschikt voor starters, gezinnen en ouderen (levensloopbestendige woningen). De Regenboogbuurt zal een groene omgeving bieden waar noaberschap, oftewel burenhulp, centraal staat. Bewoners zullen gezamenlijk de moestuin onderhouden en elkaar ontmoeten in de binnentuin of het park. Kinderen zullen opgroeien in de natuur, waar ze naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken.

Wat de Regenboogbuurt uniek maakt, is de diversiteit aan bewoners. Jong en oud, gezinnen en alleenstaanden zullen door elkaar heen wonen. Dit wordt bereikt door beneden-bovenwoningen te bouwen, waarbij de benedenverdieping levensloopbestendig is en de bovenverdieping geschikt is voor gezinnen of starters. Beide woningen zullen een eigen ingang en een eigen tuin of dakterras hebben. In totaal zullen er tien beneden-bovenwoningen worden gebouwd, evenals zes levensloopbestendige woningen met één laag en een kap.

Het streven is om wonen in een groene omgeving en een huis dat aan ieders wensen voldoet voor iedereen haalbaar te maken. Daarom zullen zes woningen in de nieuwe Regenboogbuurt maximaal €250.000,- v.o.n. kosten (met inachtneming van het prijspeil van september 2021). De overige tien woningen vallen in het middensegment qua prijs.

Om geïnteresseerden te informeren over de bouw en het type woningen, organiseert Kormelink Bouw een inloopavond op 19 juli in het voormalige gebouw van de Regenboogschool, gelegen aan de Planetenstraat 45 in Lichtenvoorde. Tussen 17:00 uur en 20:00 uur zijn niet alleen omwonenden van de bouwlocatie welkom, maar ook iedereen die geïnteresseerd is in een woning in de nieuwe Regenboogbuurt. Tijdens deze avond krijgt men gedetailleerde informatie over het project en kan men het ontwerp van de Regenboogbuurt bekijken.

Indien u interesse heeft in een woning in de nieuwe Regenboogbuurt, kunt u een e-mail sturen naar regenboogbuurt@kormelinkbouw.nl. Op deze manier wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang en de inschrijvingsdatum voor de start van verkoop of verhuur.