Laatste fase van Brouwhuizen omvat nieuwbouwplannen

GROENLO – In de laatste fase van het Brouwhuizen-project zullen er 50 woningen worden gebouwd in het gebied aan de noordkant van de stad. De ontwikkeling omvat de bouw van 13 appartementen en 37 grondgebonden woningen. Met grondgebonden woningen wordt bedoeld vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. Het plan maakt ook de bouw van kleine huizen mogelijk. Daarnaast voorziet het plan in groenvoorzieningen en verkeersregelingen.

Informatiebijeenkomst: positieve reacties van omwonenden

Op maandag 26 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden van het woningbouwproject Brouwhuizen. De ontwikkelaar presenteerde het plan aan de hand van tekeningen en een vogelvluchtvideo. Ongeveer 50 mensen waren aanwezig op de avond. Buurtbewoners waren positief over het bouwplan en stelden vooral veel vragen over het startmoment van de verkoop en de prijzen van de woningen. De voorverkoop staat gepland voor dit najaar, dus op dat moment zal er meer duidelijkheid zijn over de prijzen van de verschillende woningen.

Inzage in het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is sinds 7 juli in te zien. U kunt het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bezwaar wilt maken, kunt u uw standpunt tot en met 17 augustus 2023 schriftelijk of mondeling kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke mening richten aan de gemeenteraad, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Brouwhuizen fase 2”. Stuur uw bezwaar naar postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Een bezwaar moet goed gemotiveerd zijn. Dat betekent dat u uitlegt waarom u tegen het plan bent en aangeeft op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan uw bezwaar betrekking heeft.

