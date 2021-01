Winkeliers verzetten de klok: kraslotenactie verlengd

LICHTENVOORDE – De kraslotenactie, uitgegeven door winkeliers en horeca in Lichtenvoorde wordt met een maand verlengd. Tot 1 maart ontvangen klanten bij hun aankoop in de winkels een kraslot. Er zijn nog altijd mooie prijzen beschikbaar, aldus de Lichtenvoordse ondernemers.

“Zolang er nog krasloten zijn, delen we ze uit”, zegt Benno Voorhuis van het Ondernemersfonds Lichtenvoorde (OFL). Dit gebeurt bij de winkels die fysiek nog open zijn en door een bestelling online te doen bij een winkel via de website Kooplokaal Lichtenvoorde. Door de lockdown hebben de meeste zaken in Lichtenvoorde hun deuren moeten sluiten, waardoor we de actie niet op de normale manier hebben kunnen uitvoeren en afronden. Er zitten nog steeds mooie prijzen in de pot die we graag uitdelen aan de mensen die bij ons kopen, aldus Voorhuis. De looptijd van de kraslotenactie is verlengd tot 1 mei 2021.

De kraslotenactie is bedoeld om lokaal in te kopen te stimuleren. Dat gold met name in de decembermaand. Sinds 13 december vorig jaar zijn de meeste winkels gesloten. De horeca heeft vanwege corona de deuren al op 14 oktober moeten sluiten. “Maar we kunnen via online bestellen, afhalen of bezorgen, de actie nog steeds houden. Door te kopen in Lichtenvoorde, houden we een gezellig centrum waar in een postcoronatijd weer activiteiten te beleven zullen zijn, waar gezellige terrassen je uitnodigen, er een leuke markt is en waar het lekker uitgaan is. Daar verlangen we allemaal naar. We moeten nog geduld hebben en die zeker bewaren.”

Foto-actie ‘Typisch Lichtenvoorde’

Inmiddels wordt er in samenwerking met 25 hobbyfotografen ‘Typisch Lichtenvoorde’ voorbereid. Medio februari hangen er foto’s in de etalages van winkels en de horeca die een verhaal verbeelden over Lichtenvoorde. Een frisse neus halen op een thuiswerkdag of het winkelrondje uitbreiden wordt zo een stuk leuker. OFL: “We houden samen de moed erin, ook nu de avondklok onszelf nog meer beperkt in ons normale doen en laten.”