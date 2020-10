Paddenstoelen zoeken!

Het is herfst en de paddenstoelen schieten weer uit de grond. Tijd om op zoek te gaan naar paddenstoelen. Met deze Natuurspeurkaart Paddenstoelen wordt het nog veel leuker. Want wie heeft als eerste alle soorten paddenstoelen afgevinkt? Op deze kaart staan namelijk de veel voorkomende paddenstoelen afgebeeld. De kans is dus groot dat je meerdere van deze soorten tegenkomt tijdens je wandeling.

De Natuurspeurkaart word je aangeboden door De Speurzoekers. De Speurzoekers laat jong en oud de natuur beleven.