Mepal groeit en breidt het bestaande pand in Lochem uit

LOCHEM – Afgelopen week is de bouw gestart voor de uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte en kantoren van Mepal op bedrijventerrein Aalsvoort in Lochem symboliseert. Na de oplevering in het voorjaar van 2021 zal de assemblage en magazijncapaciteit van Mepal zijn uitgebreid tot ruim 15.000 m², een verdubbeling ten opzichte van de bestaande situatie.

Na het voltooien van de bouw krijgt Mepal naar verwachting een BREEAM-NL Excellent-certificaat, een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimaal impact op het milieu.. Naast de uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte en kantoren van Mepal, wordt er ook geïnvesteerd in het verder automatiseren van magazijnprocessen. Directeur eigenaar Rutger de Korte: “Mepal is de afgelopen jaren significant gegroeid met een verdubbeling van het afzetvolume en forse stijging van de omzet tot gevolg. Met name de versterking van onze positie in de Duitse markt en de online verkopen zijn belangrijke drijvers geweest achter de onstuimige groei.”

Lochem als thuisbasis

De huisvesting was al langer een knelpunt voor Mepal. Vanwege het ruimtegebrek werden tijdelijke locaties in de gemeente gehuurd. De stap die het bedrijf nu neemt is een belangrijk onderdeel van een breder project om Mepal nog toekomstbestendiger te maken. Voorafgaand aan het besluit zijn de alternatieven verkend, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op het uitbreiden in Lochem. Belangrijk bij deze keuze was dat Mepal al sinds 1963 in Lochem is gevestigd en in veel opzichten is vervlochten met de regio. Mepal heeft momenteel circa 130 medewerkers in vaste dienst.

