Twee ‘Gouden Knunnekes’ uitgereikt.

GROENLO – Carnavalszondagmorgen zijn op de Kanonswal in Groenlo weer de nodige onderscheidingen uitgereikt. Vorst Miquel Porskamp van carnavals vereniging De Knunnekes: “Dit is altijd een mooi moment om mensen in het zonnetje te zetten. De persoon waar we het nu over hebben is lid van de vereniging, is een Grolsen en kwam al snel bij de ‘Groene Garde’ (bij de legendarische toneelcrew)’. Al snel werd hij toneelmeester. Ik heb het over Reinoud Rave. Het was nog in de tijd dat de Knunnekes twee buutavonden hadden (red. nu zes). Reinoud verzorgde heel wat jaren het geluid bij onthullingen. In 2010 kwam Reinoud bij de Raad van 11. Reinoud is een gezelligheidsman met hart voor de club, altijd in voor wat gekkigheid en heeft mooie humor, doet vaak overal het licht uit en bovenal; hij is er altijd. Als penningmeester van de Raad van 11 zijn dit je laatste dagen als raadslid. Reinoud Rave…(G)raaf van Gelre Oost, van herriesmit tot knoppenkeerl, Beschermheer van Grolle Appartementenstad tot an de huuskes van Marveld, Wij als Knunnekes zijn je zeer erkentelijk voor wat jij voor onze vereniging hebt gedaan en daarom willen wij jou onderscheiden met één van de hoogste onderscheiding binnen de vereniging, ‘Het Gouden Knunneke'”.

Terwijl het ‘Goud gele gerstenat’ rijkelijk vloeit op de Kanonswal, nam president Maarten Kooiker het ‘spreekijzer’ en vertelde dat de volgende onderscheiding gaat naar iemand die in 2011 bij de Raad van 11 kwam. “Niemand zou de steek zo mooi passen als die jou doet en iemand met een EHBO achtergrond in de raad van 11 is helemaal mooi. Carnaval is veur iedereen, maar dan ook veur iedereen is een spreuk die jou op het lijf is geschreven. Je ontplooide je als een bruggen- en wegenbouwer binnen de Raad en vereniging. We hebben het over niemand minder dan Barry Janssen. Barry (Hertog van de Emmasingel tot aan het Wilgenpark. Van balbeschermer tot levensgenieter, van uitvoerder tot invoerder van het Grolsch gerstenat) jij bent ook altijd als laatste aanwezig om ook daar een mooie shotje van te maken. Herkenbaar met de selfiestick maak je zoveel foto’s tijdens carnaval dat je hofleverancier bent. Een goeie uitvoeder moet goed kunnen plannen en dat kun je ook. Ook jij gaat de Raad van 11 verlaten en je bent bij KAPSTOK al een ‘beetje aan het proeven’. Met jou kwaliteiten ben je altijd in beweging en daar hebben wij als vereniging veel profijt van. Daarom willen wij jou als waardering en grote verdiensten voor het Grolse Carnaval onderscheiden met ‘Het Gouden Knunneke'”.

Na deze plechtigheid werden door de hoogheden enkele kanonschoten afgevuurd.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl