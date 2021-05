Borden geplaatst “watervogels niet voeren’.

Deel dit bericht













OOST GELRE – Gemeente Oost Gelre heeft in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel borden geplaatst met de tekst: Watervogels niet voeren. De borden staan op vier locaties in de gemeente. Bij de gracht in Harreveld, muziekkoepel Zieuwent, gracht Groenlo bij dierenverblijf en Kievitstraat Lichtenvoorde.

De borden zijn geplaatst omdat watervogels ziek kunnen worden doordat mensen ze voeren. Ook de waterkwaliteit van vijvers en kleine plassen gaat door het voeren achteruit. Tevens is de kans op blauwalg groter.

Watervogels kun je beter niet voeren Watervogels kunnen ziek worden doordat mensen ze voeren. Ook de waterkwaliteit van vijvers en kleine plassen gaat door het voeren achteruit. Om mensen hierop te wijzen, hebben we op 4 plekken borden geplaatst.

Lees ook ....