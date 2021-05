Gemeenten sluiten samen overeenkomst met Dierencentrum Achterhoek

Deel dit bericht













OOST GELRE/Achterhoek – Dierencentrum Achterhoek (DCA) is de komende 10 jaar de partij die voor zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk) wettelijke taken uitvoert op het gebied van dierenwelzijn. Door te kiezen voor deze lange termijn is er zekerheid en kan het DCA de kwaliteit garanderen. Daarmee is DCA ook de komende jaren dé partij in de regio voor onder andere de opvang van zwerfdieren.

Zowel de gemeenten als het DCA zijn tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen over de inhoud van de overeenkomst. Het DCA was voorheen ook de partij waarmee deze gemeenten samenwerkten op het gebied van dierenwelzijn en voerde de taken naar tevredenheid uit. Daarom zien de gemeenten de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.

Om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren, ontvangt het DCA jaarlijks (afgerond) €1,33 per inwoner. Deze vergoeding zorgt er voor dat DCA professionele en diervriendelijke opvang en verzorging van dieren in nood kan garanderen.