Expositie ikonen in Natuurpark Kronenkamp

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

NEEDE – Vanaf woensdag 6 december tot en met woensdag 10 januari 2024 zullen Marian van Delft (Noordijk) en een aantal van haar leerlingen ikonen exposeren in Het Filter op het Natuurpark Kronenkamp in Neede.

Ikonen zijn schilderingen op houten panelen met afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, heiligen en gebeurtenissen uit de bijbel. Ze worden gebruikt in kerken die de Byzantijnse ritus volgen; een zeer oude en autenthieke manier van lofprijzing. De Russische ikonen zijn veelal sober/donker van kleur; de Griekse en Koptische ikonen daarentegen meer helder van kleur.

De techniek is zeer ambachtelijk: er wordt gewerkt met massief hout waarop een doek wordt gelijmd en een krijtlaag wordt gelegd om op te kunnen schilderen. De verf wordt gemaakt van eigeel, water, azijn en pigmenten. De ikoon wordt afgedekt met een beschermlaag van ei-emulsie en wordt later afgelakt. Tegenwoordig kan dit met acryllak(spuitbus) worden gedaan. Vroeger werd dit met oliva gedaan en duurde het soms wel een jaar voordat het droog was.

Marian van Delft maakt sinds 2007 ikonen en heeft inmiddels 40 leerlingen. Enkele leerlingen werken mee aan deze expositie. Ze zijn trouw aan de traditie qua materiaalgebruik en de techniek. De gemaakte ikonen worden door pastores uit de omgeving gewijd.

Op zaterdagmiddag 16 december van 14.00 tot 17.30 uur zal Marian van Delft, tijdens het Midwinterfeest op Natuurpark Kronenkamp, laten zien hoe ikonen worden gemaakt.

De expositie is elke woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur te bewonderen in Het Filter op het Natuurpark Kronenkamp aan de Kronenkamp 14 in Neede. De geëxposeerde ikonen zijn niet te koop maar kunnen desgewenst in opdracht worden gemaakt.

Vanaf woensdag 17 januari t/m woensdag 6 maart 2024 zullen de foto’s van de fotowedstrijd ‘Herfst in Berkelland’ in Het Filter worden geëxposeerd.

Bron(nen) & Afbeelding(en)