VVV Neede organiseert jaarlijkse lentewandeling

NEEDE – Op zondag 17 maart vindt de jaarlijkse lentewandeling, georganiseerd door VVV Neede, plaats. Deelnemers kunnen genieten van een route die voert door het natuurgebied rondom de Kooweiden, langs de Hessenboerderij De Meyer en door het Achterveld. Starten is mogelijk tussen 9.30 uur en 11.30 uur vanaf de ijsbaan de “Kooweiden” aan de Waterleidingdijk 2 in Neede, waar tevens voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is.

De wandeling biedt twee afstanden: circa 7 kilometer of 14 kilometer. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen. Hoewel honden welkom zijn, mits aangelijnd, is de route niet toegankelijk voor bijvoorbeeld wandelwagens. De deelnamekosten bedragen 6 euro, inclusief een consumptie en een warme versnapering. De route is zowel beschreven als gemarkeerd.

In het geval van extreem slechte weersomstandigheden zal de wandeling niet doorgaan. Voor meer informatie en eventuele updates verwijst VVV Neede naar hun website www.VVVneede.nl, of kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 0545-292279.

