Veilig Carbidschieten in Oost Gelre Tijdens Oudejaarsdag

OOST GELRE – In Oost Gelre is carbidschieten ook dit jaar weer toegestaan, met enkele belangrijke voorwaarden voor de veiligheid en orde. Net als vorig jaar, is het carbidschieten enkel toegestaan op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Om te mogen carbidschieten, is het noodzakelijk vooraf een melding te doen bij de gemeente. Zonder deze melding is het niet toegestaan om te schieten. Melden kan tot en met vrijdag 22 december via de website www.oostgelre.nl/carbidschieten, waar een specifiek formulier ingevuld kan worden.

Spelregels en Veiligheidsmaatregelen

Na het doen van de melding ontvangen deelnemers een bevestiging waarin ook de spelregels voor veilig carbidschieten zijn opgenomen. Deze regels zijn essentieel om de veiligheid van zowel de schutters als de omstanders te waarborgen.

De Rol van de BOCK en Veiligheidstips

Op oudejaarsdag zullen boa’s van de gemeente de locaties bezoeken waar carbid geschoten wordt. Zij zullen advies geven over hoe het carbidschieten op een veilige manier kan plaatsvinden. Voor meer tips over veilig carbidschieten kan men ook terecht op de website https://wieisdebock.nl/. BOCK staat voor Bewust Oplettende CarbidKnaller, een initiatief gericht op het bevorderen van veiligheid bij het carbidschieten.

Bron(nen) & Afbeelding(en)