Opknappen vier straten Bloemenbuurt Zelhem

ZELHEM – Prowonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

Werkzaamheden en planning

De riolering en de bestrating worden vervangen, omdat beide in een slechte staat zijn. Ook wordt een 2e riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. Zodra ProWonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen wordt gestart met het opknappen van deze straten. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in de 2de helft van dit jaar zijn. De Asterstraat is daarna aan de beurt. Prowonen heeft hiervoor nog geen concrete plannen.

Ter voorbereiding zijn er bodemonderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden gedaan. Ook hebben we verschillende ontwerpen gemaakt voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat. Voor de Asterstraat wordt dit later gedaan.

Bewoners denken mee

Bewoners van deze straten mogen meedenken over het ontwerp voor de inrichting van hun eigen straat. Daarvoor stellen we een klankbordgroep in met twee bewoners van elke straat. Per straat zijn er twee ontwerpen uitgewerkt: één met relatief veel parkeervakken en weinig groenstroken en één met relatief veel groenstroken en minder parkeervakken. De verschillende ontwerpen vergezeld van tekeningen en 3D sfeerimpressies staan op de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl/vierstratenbloemenbuurt).