Caroline van der Plas ontvangt de Graan Cru Primeur

Beste tarwejaar sinds tijden: ‘De kwaliteit is subliem’

RUURLO – Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) heeft op vrijdag 24 september de eerste maling van Nederlandse tarwe in ontvangst genomen. Tegen het sfeervolle decor van de Bolwerksmolen in Wilp werd de Graan Cru Primeur overhandigd door Bert van Zijtveld.

Zijn restaurant De Heikamp in Ruurlo is bovendien het enige restaurant dat zelf tarwe verbouwt. “Het zelf telen is een kostbare uitdaging. Wij willen niet alleen praten over duurzaamheid; we willen het graag doen en laten zien.”

Na jaren experimenteren en investeren is dit jaar alles op z’n plek gevallen. “Zelfs de weergoden hebben meegewerkt. We kunnen oprecht spreken van een ‘vet tarwejaar’. Zowel de kwaliteit als de opbrengst is uitmuntend. Net als bij wijn speelt ‘terroir’ bij tarwe een belangrijke rol. En dat kun je ook daadwerkelijk proeven”, aldus Van Zijtveld, die zijn met zorg geteelde graan op ambachtelijke wijze heeft laten malen door meestermolenaar Tonnie Moes van korenmolen De Leeuw.

Door de jaren heen heeft De Heikamp een reputatie op het gebied van smaak en kwaliteit opgebouwd. Tijdens verschillende vakwedstrijden, waaronder het Nederlands Kampioenschap Pannenkoeken Bakken, viel het bedrijf meermaals in de prijzen.

