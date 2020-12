Boogie Woogie Cultuurcentrum benoemt nieuwe directeur-bestuurder

WINTERSWIJK – Boogie Woogie benoemt de heer Gerben Grooten per 1 februari 2021 als directeur-bestuurder. Gerben is in het verleden al adjunct-directeur en docent bij Boogie Woogie geweest en werkt sinds 2005 in Zuid-Afrika waar hij een Kunstencentrum heeft gesticht bestaande uit muziekscholen, platenmaatschappij, muziekuitgeverij en academies. Daarnaast is hij sinds 2010 als docent en dirigent verbonden aan de Universiteit van Pretoria.

Tijdens zijn verblijf, begin september in zijn geboorteplaats Winterswijk, bezocht Gerben de Open Dag van Boogie Woogie en raakte daar enthousiast door de positieve verhalen van zijn ex-collega’s. Dit was voor hem reden om te solliciteren toen het selectieproces voor de vacature van directeur-bestuurder startte. Uit de 11 sollicitanten die op deze vacature reageerden heeft de selectiecommissie (bestaande uit bestuursleden en een vertegenwoordiging van het personeel) een drietal kandidaten geselecteerd. Na meerdere gespreksronden heeft de commissie unaniem voor Gerben gekozen.

Gerben ziet een perfecte match tussen zijn werkervaring en de richting waarin Boogie Woogie zich beweegt en wil graag bijdragen aan de invulling hiervan.

De selectiecommissie ziet in Gerben de ideale kandidaat om verder voort te bouwen op het fundament dat de afgelopen jaren is gecreëerd en de dienstverlening van Boogie Woogie zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden.