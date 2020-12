Univé Oost Fonds steunt lokale initiatieven Oost-Nederland

BELTRUM/REGIO – Univé heeft de winnaars van het Univé Oost Fonds 2020 bekend gemaakt. Het regionale fonds van de coöperatie stelde in totaal € 50.000 beschikbaar voor de realisatie van lokaal-maatschappelijke initiatieven in Twente, de Achterhoek en De Liemers. Uit ruim 350 projectaanvragen heeft een delegatie van de ledenraad van Univé Oost zeven winnaars gekozen die vanuit het fonds in 2021 kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming.

Framevoetbal in Almelo, nieuwe tenten voor scouting Hengelo

Met het Univé Oost Fonds beoogt Univé bij te dragen aan een prettige leefomgeving in de regio. Een deel van de bijdrage komt zodoende toe aan sportvereniging PH Almelo, dat hiermee voor kinderen met een loopbeperking framevoetbal mogelijk maakt. In het Gelderse Hengelo zet intussen scoutinggroep Hendrik Hudson haar cheque in voor de aanschaf van tenten, ten behoeve van een onvergetelijke kampervaring voor de jeugdleden van de vereniging.

Herstel in Hengelo, opknapbeurt ontmoetingsplek in Beltrum

De cheque die Ziekenhuis Groep Twente toekwam wordt ingezet bij de uitbreiding van de tuinkamer van de dagbehandeling in Hengelo. Dankzij de aanschaf van buitenbehandelstoelen kunnen patiënten die een oncologische behandeling hebben ondergaan herstellen in een natuurlijke omgeving. Het bedrag dat naar Beltrum ging, wordt door de lokale Raad van Overleg besteed aan het UniVeldje, dat met een opknapbeurt weer aantrekkelijk wordt als ontmoetingsplek voor jong en oud.

Beter horen in Barchem, vergroening in Varsseveld en trekpond voor Hengeloos park

Dankzij de aanschaf van een ringleiding kunnen senioren uit Barchem, Zwiep, Nettelhorst en Lochem ondanks een verslechterd gehoor toch de presentaties in Seniorensoos Barchem bijwonen. In Varsseveld helpt de bijdrage van Univé basisschool De Meeander het schoolplein vergroenen en verduurzamen. En in het Hengelose park De Bleijke komt een trekpondje, waarmee parkbezoekers De Bleek kunnen overvaren.

Noaberschap steunen

Bé Reinders, algemeen directeur van Univé Oost is trots op de bijdrage van het Univé Oost Fonds aan de winnende initiatieven. ‘De grote hoeveelheid aanvragen laat zien laat zien hoe maatschappelijk betrokken en initiatiefrijk Twentenaren en Achterhoekers zijn,’ aldus de bestuurder. ‘Als regionaal betrokken coöperatie juichen we zulk noaberschap natuurlijk toe en dragen we graag bij aan het realiseren van lokale projecten. Samen zorgen we zo voor een prettige leefomgeving, waar iedereen plezier van heeft.’