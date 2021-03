Cultuurfonds Gelderland organiseert informatiebijeenkomst over indienen aanvragen

Deel dit bericht

GELDERLAND – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland wil het eenvoudiger makkelijk maken om meer te weten te komen over de werkwijze van het Cultuurfonds. Wanneer kun je financiële ondersteuning aanvragen? Voor welke projecten? Waar moet je dan op letten?

Het Cultuurfonds draagt graag bij aan uitzonderlijke projecten op het gebied van cultuur en natuur in de volle breedte, zoals muziek, (cultuur)historie, natuur, beeldende kunst, erfgoed en cultuur- of natuureducatie. Ook kan het Cultuurfonds bijdragen aan de kosten voor bijvoorbeeld apparatuur die voor culturele zaken wordt gebruikt, zoals instrumenten en museale inrichting. Maar er is nog veel meer over te vertellen.

Aanmelden

Reden om iedereen die meer wil weten over wat het Prins Bernhard Cultuurfonds voor organisaties in Gelderland kan betekenen, uit te nodigen zich aan te melden voor een digitale bijeenkomst waarin we toelichten hoe we te werk gaan. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 13 april 2021 van circa 10.00 tot 11.30 uur. Bij meer dan vijf aanmeldingen prikken we een extra datum. Aanmelden kan via gelderland@cultuurfonds.nl o.v.v. informatiebijeenkomst 13 april 2021.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

