De leukste attracties van de Achterhoek

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

ACHTERHOEK – In de Achterhoek verloopt het leven ontspannen. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg is een veelgehoorde uitdrukking in deze streek. Maar dat betekent absoluut niet dat de Achterhoekers geen spontaniteit of gezelligheid kennen. Een nuchtere insteek en een warme sfeer tekenen het karakter van lokale kroegen en hotels. Hou je van een vakantie in eigen land, van bourgondisch genieten van de lekkerste streekgerechten en een schitterende omgeving? Dan ben je in de Achterhoek op je plek.

Voordelig op vakantie in de Achterhoek

Geen zin of geen budget om in het buitenland op vakantie te gaan? Voor de leukste en voordeligste attracties in regio’s als de Achterhoek heb je niet veel nodig. Je komt er met de auto en ook per trein is de streek goed bereikbaar. Maak gebruik van online kortingen voor Achterhoekse attracties en boek eventueel een voordelig verblijf in een van de vele hotels of op een leuke kampeerboerderij.

Meer ontdekken over de regio

Verblijf je in of nabij het sfeervolle Groenlo? Dan is een bezoek aan de leuke Stadsboerderij Grolle aan de Notenboomstraat een leuke optie wat betreft het op een speelse wijze meer ontdekken over de regio en het leven in deze streek in het verleden. In de boerderij ontdek je hoe men leefde rond de 17de eeuw. Genieten van een lekker drankje? In de theeschenkerij kun je films en presentaties bekijken. Ga je op pad met de kinderen en is het droog weer? Kies dan voor het Hertenpad.

Een leuke attractie voor kids tot een jaar of tien. Hier kunnen ze klimmen en klauteren en een leuke route afleggen over het pad en raken ze al hun energie kwijt! In Ruurlo kun je met kinderen tot zes jaar op zoek naar Wouter Kabouter en voor de oudere kids is er de spannende Zevensprong fietstocht, gebaseerd op het boek van Tonke Dragt.

Wijnen uit de Achterhoek

In de Achterhoek liggen maar liefst twintig wijngaarden. Je kunt hier zelfs logeren op prachtige wijnboerderijen en uiteraard deelnemen aan proeverijen van de beste wijnen die in ons land worden geproduceerd. In plaatsen als Drempt en Zelhem slaap je bijna tussen de weelderige wijnranken en kun je vanuit jouw comfortabele verblijf de regio heerlijk ontspannen ontdekken.

Goed voorbereid kamperen in de Achterhoek

Met het hele gezin kamperen in de Achterhoek en wellicht een uitstapje maken over de Duitse grens? Vanwege de voordelige attracties, prachtige natuur en de gezellige campings en restaurants vinden velen hun weg naar deze regio in de zomerse maanden. Je hebt alleen een tent en je auto nodig om de regio te verkennen. Maak je de hele vakantie gebruik van de auto? Vergeet dan niet om je autoverzekering te checken op goede pechhulp. Zelfs een goedkope autoverzekering biedt hier vaak prima opties voor.

Gerelateerd berichten