Monuta start met drive through condoléance

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

DOETINCHEM – Vanaf dinsdag 14 april biedt Monuta drive through condoléances aan in Doetinchem. Vanuit de auto kunnen mensen hun laatste groet brengen aan de overledene en hun medeleven betuigen aan de naaste familie. Monuta geeft op deze manier nabestaanden toch de mogelijkheid om een condoléance te organiseren. Zo kan iedereen die dat wenst afscheid komen nemen. Ook uitvaartondernemers uit de regio kunnen de drive through condoleance boeken.

Persoonlijk afscheid nemen

“We vinden het een fijne gedachte dat een familie toch een condoléance kan organiseren waarbij vanuit de auto een laatste groet gebracht kan worden. Buren, vrienden en collega’s hebben nu meestal geen kans om nog afscheid te nemen en de condoléance uit te spreken naar de naaste familieleden. Zo ineens je sportmaatje niet meer zien, of de lege stoel op de werkplek. Ook voor het rouwproces van hen is het goed om afscheid te kunnen nemen van iemand die zo dichtbij staat in hun leven. Daarom vinden we dat iedereen de kans moet krijgen in deze tijd om persoonlijk afscheid te nemen. Op afstand, dichtbij,” zegt Ellen Wezendonk van Monuta.

Aan regels gebonden

Nabestaanden beleven een uitvaart anders dan hoe zij het wellicht gewenst hadden door de coronamaatregelen die er momenteel gelden. Bij een uitvaart mogen door de maatregelen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Tussen de genodigden moet een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden worden. Lichamelijk contact wordt afgeraden. Met name de condoléance die na een dienst plaatsvindt is nu niet meer mogelijk. Dit heeft allemaal impact op hoe een uitvaart wordt beleefd door de nabestaanden en een ieder die een band had met de overledene.

Mogelijkheden

Monuta heeft een goede mogelijkheid om een drive through condoléance te organiseren door de ligging en ruimte. Ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van Monuta kan de drive through condoléance bij Monuta georganiseerd worden. Het team overlegt graag welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld met of zonder de naaste familie.

Meer informatie

Monuta is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 0314 – 32 59 17 en per e-mail via achterhoek@monuta.nl.

