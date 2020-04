Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

DOETINCHEM – Veel mensen zijn vanwege het coronavirus gedwongen zoveel mogelijk binnen te blijven. En dat valt niet alle dagen mee! Voor mensen in de Achterhoek en Liemers die wat afleiding zoeken, is er daarom iets leuks bedacht: het schrijfproject Pennenvruchten. Iedereen die graag een verhaal of een gedichtje schrijft kan eraan meedoen.

Initiatief

Het schrijfproject ‘Pennenvruchten’ is een initiatief van Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort, van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek van Boogie Woogie Cultuurcentrum, Kunstwerk Liemers en Kruiswerk Achterhoek en Liemers

Tips

Schrijvers die tips nodig hebben kunnen mailen of bellen (graag naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres noemen) en worden vervolgens in contact gebracht met een vrijwilliger van de Gruitpoort, die een helpende hand biedt.

Gruitpoort: 0314 340943 maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur

Kruiswerk: 0314 – 357 430, kies optie 2, maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Als het verhaal af is

Een verhaal of gedicht is uiteraard een persoonlijk bezit, maar het zou mooi zijn als een verhaal met de organisatie kan worden gedeeld. De verhalen die binnenkomen zullen met plezier gelezen worden. Misschien kunnen ze gebundeld worden of is het mogelijk er een klein tijdschriftje van te maken. Zodra er meer bekend is wordt dit gecommuniceerd.

Indien een tekst gedeeld mag worden kan deze worden gezonden naar info@gruitpoort.nl of Gruitpoort, Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem. Graag naam, geboortedatum, adres, woonplaats en telefoonnummer noemen.

