De TimpDrive verhuist naar Etten, vlakbij Doetinchem

ZIEUWENT/ETTEN – De TimpDrive in Ulft wordt verplaatst naar Etten. De voorziening waar je lokaal en energieneutraal kunt snacken was enkele weken op het terrein van Huntenpop actief, maar op de nieuwe plek in het buitengebied tussen Etten en Doetinchem zijn meer faciliteiten zoals een groot terras en een speeltuin. Daar kan beter worden ingespeeld op de versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook zal er een relaxte festival sfeer gecreëerd worden voor een unieke belevenis (zoals bij Mañana Mañana). De Drive-Thru in Etten is vanaf zaterdag 6 juni geopend.

De TimpDrive verhuist naar de familieboerderij van mede-eigenaar Theo Winters van De Timp aan de Oude IJsselweg 3 in Terborg. Het betreft de locatie van de voormalige IJsboerderij ’t Kempke, een unieke plek dicht bij de IJssel waar het prettig recreëren is (wandelen, varen met een bootje). De gemeente Oude IJsselstreek heeft toestemming gegeven voor de verplaatsing. Theo runde er voorheen een ijsboerderij met terras en speeltuin. Die faciliteiten staan nu ter beschikking, dat is een groot voordeel. In eerste instantie gaat alleen de Drive-Thru open. Mochten de weersomstandigheden verbeteren, dan zal vanaf aanstaande zondag ook het terras geopend zijn om daar het eten en drinken te nuttigen. De openingstijden zijn van 15 tot 20 uur. Vanaf volgende week is de drive geopend van donderdag tot en met zondag. Het terras is voorlopig alleen geopend op zaterdag en zondag.

Bijzonder belevenis

De TimpDrive in Etten zorgt voor een bijzondere festivalbelevenis. Iedereen is welkom. Automobilisten rijden langs de koeien en kalfjes in de wei en bestellen hun eten. Ook fietsers kunnen terecht bij de Drive-Thru. Het gaat om een compleet assortiment met friet, snacks, menu plates, broodjes, rauwkost, milkshakes en ijsjes. De producten komen van Achterhoekse leveranciers en worden bereid in gescheiden snackunits waaronder de Engelse Streekbus. Vanwege hygiënevoorschriften dient er contactloos te worden betaald. De TimpDrive is ook actief in Lichtenvoorde en Zieuwent en binnenkort volgt Lochem.

De openingstijden van De TimpDrive in Etten zijn vanaf donderdag 11 juni van 15 tot 20 uur. Het terras is op zaterdag geopend van 14 tot 20 en op zondag van 12 tot 20 uur.

