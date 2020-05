Gemeente Bronckhorst stapt over op biodiesel

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst verduurzaamt haar wagenpark verder. Vanaf 1 juli 2020 wordt de dieseltank op de gemeentewerf gevuld met biodiesel, blauw van kleur en gemaakt uit plantaardige oliën. Deze zogenaamde HVO-diesel zal de CO2-uitstoot door dieselverbruik van de bedrijfswagens en van het materieel met minimaal 40 procent verminderen. Hiermee verkleint de gemeente haar CO2-voetafdruk in het kader van de CO2-prestatieladder. Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: “Met deze biodiesel zetten we weer een mooie stap in onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Bovendien willen we dit jaar ook meerdere bedrijfswagens vervangen door elektrische auto’s.”

Blauw is het nieuwe groen

Gemeente Bronckhorst koos voor een biobrandstof: HVO 100-diesel. Deze Hydrotreated Vegetable Oil is gemaakt van afgewerkte, plantaardige oliën en is voor de herkenbaarheid blauwgekleurd. Voor een nieuwe brandstof stelde de gemeente de minimale eis van 40% minder CO2-uitstoot. De HVO-diesel voldoet aan deze voorwaarde. Het tanken van de biodiesel is mogelijk op de eigen gemeentewerf, waar een vaste dieseltank staat.

CO2 voetafdruk voor 2019

In 2018 was de totale CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie 549,8 ton. In 2019 was de CO2 uitstoot 626,9 ton. Dit is een toename van 14 procent ten opzichte van het referentiejaar. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename in het dieselverbruik. Door extra snoeiwerkzaamheden en bomenonderhoud maakten de bedrijfswagens meer kilometers. Tot nu toe reden die bedrijfswagens op GTL-diesel, omdat deze zorgt voor een lage uitstoot van roetdeeltjes en fijnstof. GTL-diesel wordt echter uit aardgas gemaakt en stoot 5% meer CO2 uit dan normale diesel. Wethouder Hofman: “We spelen waar mogelijk in op de laatste wetenschappelijk inzichten. Onderzoeken tonen aan dat biodiesel, met veel minder CO2-uitstoot, nu de slimmere keuze is om onze CO2 voetafdruk te verlagen.”

Minder stroomverbruik

In 2019 nam het stroomverbruik wel met 25% af. Vooral door het vervangen van de openbare verlichting door slimme LED-verlichting is flink energie bespaard. Dit levert echter geen winst in de CO2 op, aangezien de gemeente al groene stroom van Agem afneemt. Deze stroom is CO2-neutraal: het veroorzaakt geen CO2-uitstoot.

Maatregelen om CO2 te verminderen

De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie te meten en te verminderen. In 2019 werd de gemeente Bronckhorst gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geeft de organisatie het duurzame voorbeeld. De gemeente zet met name in op besparen van brandstofverbruik en de zakelijke kilometers. Naast de overstap op hoofdzakelijk biodiesel, vervangt de gemeente dit jaar meerdere bedrijfswagens door een elektrische variant.

Op morgen Dit is een initiatief dat bijdraagt aan het klimaat van morgen. Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. www.bronckhorst.nl/OpMorgen

