Achterhoekers kiezen voor lokale, duurzaam opgewekte stroom uit de eigen regio

DOETINCHEM – De energieprijs blijft maar dalen en dat is goed nieuws voor de Achterhoek. Voor consumenten en bedrijven is dit een goed moment om een kritisch te kijken naar hun energiecontract. Overstappen biedt de mogelijkheid om te besparen op de vaste lasten. Inmiddels hebben al veel Achterhoekers ontdekt dat in de Achterhoek ook energie een streekproduct kan zijn. Zij hebben de overstap al gemaakt naar Agem voor duurzaam opgewekte energie, geleverd door de Achterhoekse leverancier.

“De lage energietarieven worden veroorzaakt door een combinatie van factoren”, geeft Mireille Koster, medewerker Klantenservice bij Agem aan: “Door de olieprijzenoorlog kwam er begin dit jaar meer olie op de markt, tegen lagere prijzen. Door het Coronavirus nam de vraag naar olie enorm af. Daarnaast hoefden we deze milde winter ook minder te stoken. De gasprijs is altijd al gekoppeld aan de olieprijs en zorgt daarmee ook voor lagere stroomtarieven. De concurrentie in de markt zorgt ervoor dat álle stroomprijzen naar beneden zijn gegaan, dus ook die van groene energie”.

Ideaal moment om over te stappen

Zowel Achterhoekse particulieren als ondernemers kunnen eenvoudig en tegen een realistische prijs duurzaam opgewekte Achterhoekse energie geleverd krijgen via Agem.

Om de energierekening zo laag mogelijk te houden, raadt Mireille aan te kiezen voor een vaste energieprijs. Zo wordt je niet verrast door prijsstijgingen tijdens de contractduur. De besparing kan flink oplopen in gevallen waar je een energiecontract voor onbepaalde tijd hebt, of als je een lange tijd niet hebt gewisseld van energieleverancier. In dergelijke situaties is de kans groot dat je te veel betaald voor energielevering. Klanten van Agem betalen een eerlijke prijs voor een streekproduct én dragen bij aan een sterke, duurzame regio.

Eigen Achterhoekse energieleverancier

De projecten en initiatieven van Agem zijn gebaseerd op drie pijlers: ten eerste energie besparen vanuit Agem Energieloket en het opwekken en efficiënt benutten van duurzame energie uit de Achterhoek. Ten tweede zet Agem zich in voor ontwikkeling van kleine en grote duurzame energiebronnen met zoveel mogelijk -minimaal 50%- lokaal eigendom en zeggenschap. Ten derde om de regionale energiekringloop te sluiten is Agem tevens energieleverancier voor de Achterhoek.

Alle Achterhoekse initiatieven die duurzame energie opwekken kunnen zich aansluiten bij Agem en de duurzaam opgewekte energie leveren aan andere Achterhoekers, op grond van marktconforme condities. Meer informatie over de maatschappelijke onderneming Agem of direct overstappen op Achterhoekse energie kan via www.agem.nl

