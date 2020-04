GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoekt hoe het met mensen gaat tijdens de coronacrisis

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Corona treft ons allemaal! De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. Maar lukt ons dit wel? En hoe ervaren we de maatregelen om het virus tegen te gaan? Daarover gaat het tweede onderzoek van GGD NOG die van 23 tot 29 april plaats vindt.

Resultaten eerste onderzoek

De eerste peiling laat zien dat deelnemers hun leven gemiddeld een 7,1 geven en dat zij veerkrachtig zijn. Er is veel bezorgdheid, maar ook zien we dat mensen proberen om ‘normaal’ door te leven. Ook ervaren mensen meer saamhorigheid in de samenleving. Klik HIER voor de resultaten van de eerste peiling.

Mogelijkheden voor gerichte hulp en ondersteuning

Het is belangrijk om zicht te hebben op gezondheid en welzijn van de inwoners. Maar ook om te weten wat de behoefte is aan hulp en ondersteuning. Zo kunnen de GGD en andere organisaties in de regio gericht ondersteuning bieden waar dat nodig is. Ook zijn de resultaten belangrijk om de gemeenten te adviseren.

GGD roept inwoners op om mee te doen

Hoe meer mensen meedoen met het onderzoek, hoe beter het inzicht geeft. Daarom vragen we iedereen van 18 jaar en ouder uit de regio Noord- en Oost-Gelderland om de vragenlijst in te vullen.

Hier is de link naar de vragenlijst: https://surveys.enalyzer.com?pid=dakf6t7k

