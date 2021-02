Gratis online workshop ‘De Ozobot Odyssey’ bij BIEBlab Kunstwijs

Deel dit bericht

OOST-AHTERHOEK – Op woensdag 3 en woensdag 10 februari organiseert BIEBlab Kunstwijs twee gratis online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken van het kleine robotje Ozobot. Momenteel is het niet mogelijk om de BIEBlab-bijeenkomsten te laten plaatsvinden in onze vestigingen Ruurlo, Eibergen en Lichtenvoorde, maar online deelnemen kan dus wel. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert het BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De online aanmelden kan op onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab). Deelnamekosten: gratis. Wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.

De Ozobot Odyssey

Onze leuke kleine Ozobotjes gaan op reis. Ze maken allerlei spannende dingen mee onderweg! Hoe kun jij ervoor zorgen dat de robotjes de gevaarlijke tocht overleven? Je gaat ze programmeren met kleurcodes, en zo stuur jij ze langs alle gevaren!

Let op: Deze workshop vindt online plaats in verband met de geldende Coronamaatregelen. Voorafgaand aan de workshop kun je een pakketje met een Ozobot bij de AfhaalBieb in Ruurlo ophalen. De Ozobot kun je na de workshop nog 14 dagen kosteloos lenen. Na inschrijving ontvang je een mail met informatie over het ophalen van de Ozobot en de link naar de workshop.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.