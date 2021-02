Het bizarre verhaal van ‘De Beul van Twente’

Deel dit bericht

REKKEN – Het is op misdaadgebied zonder twijfel een van de meest bizarre zaken ooit in deze regio. Het opzienbarende verhaal rond de ‘Beul van Twente’. Een voormalig patiënt van de tbs-kliniek in het Achterhoekse Rekken die op maniakale wijze tientallen dieren toetakelt en later ook nog eens verantwoordelijk blijkt voor een moord en drie pogingen daartoe. Jarenlang weet de man uit handen van de politie te blijven, maar uiteindelijk doet een stukje blauw plakband hem de das om. Het hele verhaal is nu opgetekend in de misdaadbundel ‘Georganiseerde misdaad in de Lage Landen’.

De spraakmakende affaire rond de ‘Beul van Twente’ houdt net na de millenniumwisseling niet alleen deze regio, maar ook de rest van ons land jarenlang in de greep. Vooral ook vanwege de beestachtige manier waarop de dieren worden mishandeld. Ze worden geprikt met een mes en er worden zelfs geslachtsdelen weggesneden en als trofee meegenomen naar huis.

Eenmansleger

Het verhaal rond ‘De Beul’ is te lezen in een misdaadbundel over de georganiseerde misdaad en is geschreven door RTV Oost-journalist Jan Colijn. “De Beul is in dit verband misschien een wat vreemde eend in de bijt. De verhalen gaan immers voornamelijk over criminele bendes”, aldus Colijn. “Toch vond de uitgever het in dit boek bepaald niet misstaan. Behalve dat De Beul erg goed georganiseerd te werk ging, vormde hij in zijn eentje zo ongeveer een eenmansleger. Maar vooral het hele achtergrondverhaal rond De Beul, dat eigenlijk te gek is voor woorden, vond de uitgever prima in het boek passen.”

Blauwe tape

Onder meer is te lezen hoe De Beul jarenlang uit handen weet te blijven van het rechercheteam Caballo – Spaans voor paard – maar dat hij uiteindelijk kan worden ontmaskerd door een stukje blauwe tape.

De geboren Duitser was ooit als zedendelinquent tot tbs veroordeeld en werd hiervoor behandeld in de kliniek in het Achterhoekse Rekken. “Daar had hij echter zijn behandelaars om de tuin weten te leiden”, vertelt Colijn. “Uiteindelijk werd hij tot levenslang veroordeeld. Een nieuwe tbs-behandeling zagen de rechters niet zitten. De maatschappij moest vooral tegen hem worden beschermd.”

In het boek is er uitgebreid aandacht voor het rechercheonderzoek. Hoe agenten in burger ‘De Beul’ nachtenlang schaduwden, de indringende verhoren en hoe het vermiste klepje van een transistorradiootje van de vermoorde man een belangrijk bewijsstuk vormde.”

Burgerwacht

In het boek komt ook de Enschedeër Henk ten Napel aan het woord, die destijds met een burgerwacht een klopjacht op ‘De Beul’ hield en zich met zijn stichting Zinloos Geweld tegen Dieren nog steeds sterk maakt voor mishandelde dieren. Colijn: “Dat Ten Napel destijds bij de politie als verdachte in het vizier was, wist hij wel. Maar dat zijn telefoon werd afgeluisterd en dat er zelfs een GPS-tracker onder zijn auto was geplakt, heeft hij al die jaren nooit geweten.”

In het boek zijn twintig verhalen gebundeld over de misdaad in de Lage Landen. Waaronder dat van de beruchte motorclub van Klaas Otto, het levensverhaal over de drugsbaron die model stond voor Ferry Bouman uit de Netflix-kraker ‘Undercover’, de lotgevallen van de gewezen tv-held Frank Masmeijer, die uiteindelijk in de Belgische bajes belandde en vooral veel verhalen over de niets ontziende drugsmaffia.

Lugubere details

Als het om ‘De Beul’ gaat komen in het boek overigens uiterst lugubere details aan de orde die tot op heden grotendeels buiten de pers zijn gebleven. Colijn: “Dat zijn van die details, waar een lezer bij het ontbijt niet op zit te wachten. De uitgever vond echter dat we in dit boek zo volledig mogelijk moeten zijn. Wat die details zijn? Nou, wie dat wil weten, moet het complete verhaal rond De Beul in dit boek maar lezen.”

‘Georganiseerde misdaad der Lage Landen’ wordt uitgegeven voor Just Publishers.