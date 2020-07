In de fietssporen van Piet Mondriaan

WINTERSWIJK – Vanaf 1 augustus is vanuit museum Villa Mondriaan een gloednieuwe fietstocht te fietsen in de sporen van Piet Mondriaan. De route brengt de fietser langs de plekken in het Winterswijkse buitengebied waar de schilder hoogstwaarschijnlijk zijn vroege werken maakte. Op deze plekken zijn de landschappen te bewonderen die Mondriaan vereeuwigde.

Piet Mondriaan en Winterswijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van zijn achtste tot zijn twintigste levensjaar woonde Mondriaan in de villa aan de Zonnebrink, waar nu museum Villa Mondriaan is gevestigd. Ook tijdens zijn studententijd in Amsterdam kwam Mondriaan nog regelmatig terug in Winterswijk om zijn vakanties door te brengen. In Winterswijk trok hij er dikwijls met de fiets op uit om de omgeving te tekenen en te schilderen. Veel van de resultaten van deze fietstochtjes zijn te bewonderen bij Villa Mondriaan.

De fietstocht, die in samenwerking met kunstenaar Vic Hulshof en Stichting WCL is ontwikkeld, brengt je nog dichter bij Piet Mondriaan. Bij iedere stop staan palen met een vizier waardoor de ‘schilderijen’ in het echt te zien zijn.

De fietsroutes zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar bij de VVV Winterswijk en bij Villa Mondriaan aan de Zonnebrink 4.

