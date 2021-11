Rijke oogst bij Protestantse Gemeente

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente te Winterswijk houdt op zondagochtend 7 november om 10.00 uur weer een Young@Heart-dienst in de Zonnebrinkkerk.

Het is een tweede dienst met het jaarthema “Smullen?!” Het verhaal van Ruth staat centraal.

Voorganger is dominee Reinoud Wentink. De dienst werd samen met het Young@Heart-team voorbereid. De PGW-band verzorgt de muziek. Omdat de oogst centraal staat in de dienst wordt gevraagd houdbare producten als macaroni, spaghetti, tortilla’s of rijst mee te nemen voor de voedselbank.

Lees ook ....