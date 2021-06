Virtual Reality bij BIEBlab

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE / RUURLO / EIBERGEN – De allerlaatste reguliere BIEBlab-bijeenkomst voor de vakantie staat in het teken van Virtual Reality. Ontwerp je eigen fantasiewereld en bekijk die met een VR-bril. Je kunt op 16 juni terecht in Ruurlo, op 23 juni in Eibergen en op 24 juni in Lichtenvoorde. In alle vestigingen vindt het BIEBlab plaats van 15.00-16.30 uur. Het aanmelden kan weer via onze site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Ontwerp je wereld in CoSpaces (virtual reality)

‘The sky is the limit’. Dat geldt zeker voor deze workshop waarin je je eigen fantasiewereld gaat ontwerpen op een computer, met een 3d tekenpakket. Je kunt daarna in deze eigen wereld rondlopen met een VR bril. Wie wil dat nou niet!

Deze workshop wordt gegeven door Marlon van den Berg (Culturije).

BIEBlab op reis

Het reguliere BIEBlab gaat vanaf 1 juli de zomerstop in, maar de activiteiten liggen niet helemaal stil. BIEBlab gaat op reis langs alle vestigingen, ook de vestigingen waar normaliter geen activiteiten zijn. Het is al mogelijk om een plekje te reserveren voor deze gratis zomeractiviteiten (www.oostachterhoek.nl/bieblab).

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.