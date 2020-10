Kringloop Aktief ontvangt hoogste certificering voor inclusief werkgeverschap

ACHTERHOEK – Kringloop Aktief heeft de certificering PSO 30+ in de wacht werd gesleept. Dit is het hoogste keurmerk op gebied van inclusief werkgeverschap. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een landelijk – en door TNO gebruikt – wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat in kaart brengt hoe een organisatie omgaat met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel gemeenten hanteren dit instrument en met de toenemende aandacht voor inclusief ondernemen wordt het belang van het keurmerk steeds groter. Een van de belangrijkste voorwaarden om voor certificering in aanmerking te komen, is dat minimaal 30 procent van de werknemers gehandicapte of kansarme werknemers zijn (de groep vrijwilligers wordt hierbij niet meegerekend). Aktief biedt deze werknemers structuur en continuïteit in de vorm van een duurzame overeenkomst.

Er zijn steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten, waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Een PSO 30+ certificaat toont dit aan.

Het vaststellen van het keurmerk is gedaan door het onafhankelijk onderzoeksbureau TÜV Nederland. Kringloop Aktief is landelijk de vierde organisatie die is aangesloten bij de branchevereniging Kringloopbedrijven die de hoogste certificering heeft ontvangen.

Wat Aktief nodig heeft om verder te gaan, zijn goederen. Hoe meer goederen ontvangen worden, hoe meer en gevarieerder werk de organisatie kan aanbieden, ongeacht of de spullen nog verkoopbaar zijn of niet. Want ook met de niet-verkoopbare goederen wordt aan medewerkers werk aangeboden, en daarmee toekomstperspectief.

Kringloop Aktief heeft vestigingen in Doetinchem, Gendringen, Groenlo en Winterswijk.

Meer informatie: www.aktiefonline.nl