Poëzie in beeld: grote overzichtsexpositie Marc Weikamp

BREDEVOORT – De expositie Poëzie in beeld bestaat uit ongeveer tachtig werken op groot formaat van grafisch ontwerper en illustrator Marc Weikamp. Een overzichtsexpositie waar zijn nieuwste bundel Dichter in de Achterhoek centraal staat, aangevuld met eerdere graphic novels naar poëzie van Piet Paaltjens en Staring. De expositie is van 9 oktober tot en met 22 november op vrijdag tot en met zondag te zien in de Koppelkerk in Bredevoort.

Poëzie in stripvorm – ook wel graphic poetry genoemd – is een geliefd genre van de in Lichtenvoorde geboren Weikamp. Dichter in de Achterhoek bestaat uit zes beeldverhalen gebaseerd op teksten die geschreven zijn in de Achterhoek over de Achterhoek. In zijn eerdere twee graphic novels staat de poëzie van Piet Paaltjens en Staring centraal. Het is voor het eerst dat Marc zijn werk op zo’n grote expositie laat zien. Ook voor de Koppelwerk is nieuw dat er de ruimte wordt gegeven aan beeldende kunst in de vorm van strips.

Bredevoort Boekenstad

“De Achterhoek kent een rijke literaire geschiedenis. Door oude poëzie en eigentijdse liedteksten te visualiseren, hoop ik jong en oud aan te spreken. Op een eigentijdse manier. En daarmee mensen kennis te laten maken en te interesseren voor nieuwe gedachten en ideeën over iets wat ze al kennen. Bredevoort Boekenstad is een prima plek om mijn werk in boekvorm te presenteren.” Tijdens de expositie werkt de grafisch vormgever aan een ‘levend kunstwerk’, zodat de bezoeker kan zien hoe de illustrator stapsgewijs werkt aan zijn beeldverhalen. De reacties op zijn eerdere werk waren lovend. Hij kreeg aandacht in landelijke bladen waaronder de Volkskrant, het Belgische dagblad De Standaard en regionale media. De uitgave van zijn eerste uitgave Piet Paaltjens in beeld was aanleiding voor zijn tweede boek De hoofdige boer in 2017 in opdracht van Museum STAAL in Almen.

Oude poëzie in een nieuw jasje

“Het gedicht Aan Rika uit 1867 van Piet Paaltjens was het eerste gedicht dat ik vertaalde in een stripvorm. Het is een absurdistisch gedicht, dat vond ik er ook grappig aan. Voor wie het gedicht niet kent; het gaat over een man die in een tegemoetkomende sneltrein een meisje ziet waar hij meteen verliefd op is. Hoe het afloopt? Dat laat ik even bij de lezer”, zegt Marc. “De situatie van toen kan ook nu gebeuren, maar in deze tijd hebben we te maken met sneltreinen die langs elkaar flitsen. Ik vind het leuk om de vertaalslag naar deze tijd te maken en doe dat vanuit de gedachte dat je de gedichten nu leest.”

Eigen klank en kleur

In Dichter in de Achterhoek staan zes beeldverhalen van zeer uiteenlopende dichters; van Willem Sluiter (1668) via A.C.W. Staring en Gerrit Achterberg naar Normaal en Hans Keuper tot H.C. ten Berge. Elk gedicht opent met een titelblad met een natuurillustratie met op de pagina daarnaast een tekening van een dier. “Het kleurgebruik is misschien het beste te omschrijven als atmosferisch. Kleuren die de sfeer van het gedicht weergeven. Ik gebruik nooit heel veel kleuren, maar één, vaak twee, een enkele keer drie kleuren. Sowieso geen basiskleuren. Hoe verschillend de dichters ook zijn, het is wel een mooi geheel geworden.”

De expositie in de Koppelkerk in Bredevoort loopt van 9 oktober tot en met 22 november. Openingstijden van vrijdag tot en met zondag van 11.00 – 17.00 uur. De entree is zes euro inclusief een kop koffie of thee. Reserveren is noodzakelijk via www.koppelkerk.nl

Workshops – Maak zelf je strip

Marc Weikamp geeft drie workshops in de Koppelkerk.

Graphic poetry – een strip maken aan de hand van een gedicht op 17 oktober

Autobiografische strip – een strip over iemand of iets uit je leven op 31 oktober

Achterhoeks (beeld)verhaal op 14 november

Wil je meedoen? Reserveer dan via www.koppelkerk.nl