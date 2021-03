‘Maak je eigen stripverhaal’ bij BIEBlab Kunstwijs

Deel dit bericht

OOST ACHTERHOEK – Op woensdag 17 en woensdag 24 maart organiseert BIEBlab Kunstwijs twee online workshops. Deze interactieve workshop staat in het teken van ‘Maak je eigen stripverhaal’. Aanmelden is mogelijk op www.oostachterhoek.nl/BIEBlab. Deelname is gratis, maar wees er snel bij, want er is plek voor 10 deelnemers per bijeenkomst.

Maak je eigen stripverhaal

Wie kent Suske en Wiske, Garfield, Asterix en Obelix, Jan, Jans en de kinderen, Donald Duck niet? Lijkt het je leuk zelf te bepalen wat er in een stripverhaal gebeurt? Doe dan mee met deze workshop waarbij je door gebruik te maken van een computer of tablet jouw tofste verhaal gaat maken! Als je het leuk vindt, kun je jouw verhaal later met anderen delen.

De workshop wordt verzorgd door Natasja Hoekstra van Muziek en Kunstwijs.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Muziek en Kunstwijs’

Bijna wekelijks worden er voor kinderen uit groep 5 t/m 8 in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab Kunstwijs georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Muziek en Kunstwijs’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.