Stages en banen op de interactieve Talententuin 2020

Maandag 23 november wordt de interactieve Talententuin 2020 gelanceerd. Jongeren komen online in contact met Achterhoekse werkgevers. Ondanks Covid-19 zetten Achterhoekse werkgevers zich in om gezamenlijk de carrièrekansen in de Achterhoek te laten zien.

Voorgaande jaren werd de Talententuin georganiseerd in de SSP-Hal in Ulft. De organisatie van de Talententuin, Achterhoek Werkt, werd dit jaar door Covid-19 op de proef gesteld. Het evenement met inmiddels 100 werkgevers en zo’n 1500 jonge bezoekers kon niet doorgaan op de gebruikelijke manier. ,,Doorschuiven was geen optie’’ aldus ondernemer Tom Salemink. ,,Juist in deze crisis moeten we samen laten zien welke carrièrekansen er zijn én jongeren waar mogelijk toch hun stage bieden. ,,Zodra we Covid-19 onder controle hebben verwacht ik dat de economie snel aantrekt en dat bedrijven in onze regio snel enorme tekorten aan arbeidskrachten zullen ervaren. Dan moet je juist in deze tijd blijven investeren in de ontwikkeling van de medewerker van de toekomst.”

Nadat de organisatie het besluit had genomen om geen fysiek evenement te organiseren werd in een paar dagen tijd een veelbelovend alternatief ontwikkeld. Met een interactieve video komen jongeren middels video vlogs van bedrijven meer te weten over de carrièrekansen. Jongeren die meer willen weten over het bedrijf kunnen direct hun contactgegevens achterlaten waarna de werkgevers contact opnemen. Of het een succes gaat worden is nog even afwachten deze week. De online Talententuin biedt een kijkje in de keuken bij de bedrijven zelf en dat is wel echt een pré ten opzichte van de beursstand op de talententuin, aldus de organisatie. Door het online karakter is er ook geen belemmering meer qua reizen naar het evenement. De organisatie verwacht daarmee dat er dit jaar ook meer jongeren uit de studentensteden Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Groningen de interactieve Talententuin zullen gaan bezoeken.

Naast de interactieve video kunnen jongeren de hele week meedoen aan webinars en krijgen ze tips om hun CV te verbeteren. Op donderdagavond wordt de week voor jongeren afgesloten met een gezellige Pubquiz. Deze quiz gaat over de Achterhoek maar is toegankelijk voor iedereen. Voorafgaand aan de Pubquiz is er een Q&A met een bekende Nederlandse Instagrammer. Het hele programma en de interactieve Talententuin video vind je op www.TalententuinAchterhoek.nl