WINTERSWIJK – Zondagavond 8 maart is er om 19.00 uur in de Jacobskerk te Winterswijk een koorvesper in het kader van de Kerk&Muziek-serie Musica Jacobi. Dichter Jan Wit zei eens: “Wie de getijden verzuimt wordt overspoeld door de tijd.” Lezingen, gebeden, liederen en muziek schragen de stilte. Aan de vesper wordt medewerking verleend door de Zonnebrinkcantorij, cantor-organist Wim Ruessink en lector Henk Vis.

