Een indringende theatervoorstelling in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Dit najaar zoekt de Koppelkerk in Bredevoort de kracht van het kleine op. De theatervoorstelling ‘Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden)’ komt het best tot zijn recht in een klein, intiem gezelschap. Op vrijdag 8 oktober en zaterdag 9 november is het stuk te zien in de Koppelkerk.

‘Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden)’ is een voorstelling die bestaat uit 28 telefoongesprekken tussen een dochter en een vader. Vader en dochter verlangen naar contact met elkaar, maar pijn uit het verleden en hun andere manier van kijken staat dit nogal in de weg. Het wordt pijnlijk duidelijk hoe moeilijk werkelijk contact, ondanks het verlangen daarnaar, soms kan zijn.

De tekst is geschreven voor twee rollen: de vader en de dochter. In de regie van Merel Spikker (Dorsttheater) is gekozen om de twee rollen met meer personages in te vullen. De personages zijn delen van de vader en van de dochter. Dit is ontstaan vanuit het idee dat ieder mens uit verschillende kanten bestaat, verschillende delen in zich draagt. Zo willen we de toeschouwer nog dieper meenemen in de binnenwerelden van deze vader en dochter. De vader en de dochter als het ware openbreken, om dat wat zich afspeelt aan de binnenkant te laten zien.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober

Tijd: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: vanaf € 15,- per persoon (bij duo-ticket)

Tickets : www.koppelkerk.nl

