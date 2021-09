Nazomerwandeling, Landgoed Vorden

Deel dit bericht













VORDEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 22 september 2021 een nazomerwandeling door het oude landgoed rondom kasteel Vorden. Het eind van de zomer komt dichterbij. Dat ruik je als je door de oude bossen loopt. We lopen langs het kasteel, door gedeelten van het park en daarna door het landgoed richting de Kieftskamp. Volop variatie onderweg, waar de boswachters u graag over vertellen. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 10.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.