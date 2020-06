Nieuw in Winterswijk: Da’s Genieten

Voor een optimale kookbeleving, lekker eten of een avond gezellig tafelen

WINTERSWIJK – De vloer bestraat met klinkers. Broodkarren vol delicatessen. Een vijf meter lange bonbonvitrine en onder meer kookattributen, koffiebonen, thee, olie, azijn en rekken gevuld met wijn. Wie voor het eerst een stap zet in de nieuwe Winterswijkse winkel Da’s Genieten komt ogen tekort. ,,Bij ons vind je alles wat nodig is voor een optimale kookbeleving, voor lekker eten of een avond gezellig tafelen.”

Da’s Genieten, gevestigd aan de Misterstraat 70, is een idee van Eric en Marianne van Amerongen en opgebouwd samen met zoon Bart: ,,Het was ons doel een unieke winkel te creëren. De ambachtelijke oude markthalsfeer sprak ons erg aan. We wilden deze specifieke sfeer terug laten komen, aangevuld met de beste producten, hoogwaardige meubels en de lekkerste etenswaren van deze tijd”, vertelt Eric.

Marianne vervolgt: ,,In Da’s Genieten staan producten die een goed gevoel geven. Denk hierbij aan de ijsmachine van Boretti, de geurlijn van Janzen en de koffiebonenbrander van Roasting Beans. Verder hebben we op het gebied van eten en drinken onder andere (Mediterraanse) vleeswaren, pasta’s, kazen, zoete specialiteiten, bonbons, wijnen en zes, exclusief voor ons gebrouwen, biersoorten.”

Aangezien een avond gezellig tafelen zonder meubels natuurlijk geen succes is, hebben de eigenaren hier iets op bedacht. Eric: ,,In Da’s Genieten kun je terecht voor kwalitatief zeer goede meubels voor een scherpe prijs. Zo hebben we naast eetkamertafels en bijbehorende stoelen een eigen zitmeubellijn, die op meerdere locaties in Nederland wordt verkocht. Een aantal modellen vind je (achter) in onze winkel.”

Da’s Genieten komt voort uit het concept van De Binnenkamer, jaren geleden opgericht door Eric. De fysieke winkel van De Binnenkamer in Putten werd in 2013 uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze ‘Leukste winkel van Nederland’-verkiezing en eind vorig jaar door een andere ondernemer overgenomen. Marianne: ,,We wonen zelf in de Achterhoek en waren jarenlang iedere dag drie uur kwijt aan reistijd. We zijn blij dat we nu in het mooie Winterswijk, vlakbij huis, weer kunnen doen wat we het liefste doen, namelijk ondernemen. Da’s genieten!”

