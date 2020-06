NL-Alert controlebericht 8 juni ook op NS-vertrekborden te zien

Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Daarnaast is het NL-Alert controlebericht te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro en vanaf nu ook op digitale vertrekborden van de NS.

Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen daarbij.

Wanneer NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties zoals een grote brand, terroristische aanslag, epidemie of onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doe. Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een luid en doordringend alarmgeluid horen. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oortjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van trein, bus, tram en metro.

Bereik controlebericht

Het vorige controlebericht dat op 2 december 2019 is verzonden, werd door ruim 12,9 miljoen mensen van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen (85%). Ongeveer 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen het NL-Alert controlebericht op digitale vertrekborden van het openbaar vervoer en 150.000 mensen op digitale reclameschermen.

Op 8 juni wordt een NL-Alert controlebericht verstuurd.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd