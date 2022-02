Open Avond Grensland College goed bezocht.

WINTERSWIJK – De eerste Open Avond van het Grensland College op woensdag 16 februari jongstleden heeft veel bezoekers getrokken. Ondanks het stormachtige weer, kwamen veel geïnteresseerden richting het Raadhuis van Winterswijk om zich te oriënteren op de 4 praktijkgerichte hbo-deeltijdopleidingen die per september 2022 bij het Grensland College worden aangeboden.

De Associate degree (Ad)-opleiding Sociaal Werk is nieuw in het aanbod en trok gelijk veel bekijks. “Met name mensen die al in zorg en welzijn werkzaam zijn en met deze tweejarige deeltijdopleiding verder willen in hun vakgebied, kwamen zich infomeren. Daarnaast vonden doorstromers vanuit het mbo hun weg naar de open avond. Met de juiste werkomgeving kunnen ook zij bij deze opleiding heel goed terecht”, aldus Mariette Wesselink, HAN-docent bij de Ad Sociaal Werk.

Ook voor de Ad Management was veel animo, niet zo gek voor een opleiding die in twee jaar (toekomstig) leidinggevenden leert hoe zij nog beter kunnen worden in hun vak. Hoofddocent Andrea Overkamp geeft aan: “We draaien sinds september al met een diverse en enthousiaste groep studenten deze opleiding. Ik zag tijdens mijn voorlichtingsrondes eenzelfde club mensen voor mijn neus, uit allerlei verschillende achtergronden, maar met één en hetzelfde doel: een betere leidinggevende worden. En als ik al die interesse dan zie, word ik daar toch wel blij van!”

De Engineering-opleiding werd tevens goed bezocht, zowel door HR-afdelingen van werkgevers als door werknemers die naast hun werk willen doorstuderen. Karin Louwers van Saxion, verantwoordelijk voor de bedrijfscontacten met de regionale maakindustrie, is enthousiast over de opkomst voor de Ad Engineering: “Als ik dan zie hoe kleinschalig en persoonlijk aanbod van deeltijd hbo-techniekonderwijs leeft in de Achterhoek, dan voorzien we met deze brede engineering-opleiding volgens mij in een enorme behoefte van zowel werkgevers en werknemers. Dus ik verwacht in september veel studenten in het CIVON in Ulft terug te zien.”

Dave Mateman, opleidingsmanager bij de HAN en verantwoordelijk voor de Ad-opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek kijkt ook terug op een geslaagde eerste open avond. “Onze opleiding biedt een mix van bouw en installatietechniek, ideaal voor werknemers die een stap in hun loopbaan willen zetten of voor mensen die willen zij-instromen in onze branche, want de tekorten aan mensen in bouw en installatietechniek zijn groot. Doordat het Achterhoeks Talentenfonds Opijver ook aanwezig was, kon ik geïnteresseerden in onze opleiding direct doorverwijzen. Geweldig dat zij in de financiering van dit soort opleidingen kunnen voorzien.”

In april vinden de Masterclasses voor met name werkgevers plaats voor alle 4 opleidingen, eind mei wordt er een tweede open avond georganiseerd. Houd daarvoor de site www.grenslandcollege.nl in de gaten.

