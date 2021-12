Relaxen met virtual reality

LICHTENVOORDE – In de ouderenzorg wordt steeds vaker slimme technologie ingezet om ouderen én medewerkers te helpen en ondersteunen. Ook Careaz doet dit ook volop. Daar komt binnenkort weer iets nieuws bij: de VRelax.

De VRelax is een VR-bril die bewoners helpt ontspannen. Een VR (virtual realily)-bril laat mensen rondkijken in levensechte omgevingen mét geluid. Zo kun je bijvoorbeeld een (virtuele) boswandeling maken, op het strand lopen of midden tussen de dieren staan. Het doel hiervan is dat mensen zich ontspannen, even afgeleid zijn en zich prettig voelen.

Bewoners met dementie

Careaz-psycholoog Caroline Maathuis testte de nieuwe VR-bril twee weken lang met verschillende bewoners op verschillende afdelingen. “Ik heb heel positieve reacties gehad, ook van bewoners met gevorderde dementie. Ik was zelf erg benieuwd hoe zij hierop zouden reageren en of zij ondertussen wel in de realiteit zouden blijven. Ook zij werden er in de meeste gevallen erg rustig van en in geen enkel geval onrustig. Vijftien minuten is over het algemeen al voldoende om iemand te laten ontspannen.”

Glimlachen

Om de bewoners te laten wennen aan het idee van een VR-bril, ging Caroline rustig ergens met ze zitten: “Vervolgens vroeg ik of ze dit eens wilden uitproberen en waar ze van houden. Dan koos ik bijvoorbeeld een bosrijke omgeving, zette zelf de bril aan en gaf deze dan over naar een cliënt. Overigens is het wel de bedoeling dat een cliënt blijft zitten en niet rond gaat lopen.” Het effect was verrassend: “Je zag mensen echt om zich heen kijken en glimlachen. Vooral wanneer ik de betreffende bewoner vroeg wat hij of zij op dat moment zag, dan konden we hier positieve gesprekken over voeren. Het was erg leuk om hiermee te testen. Eén mevrouw had het er nog de hele dag over, hoe dankbaar ze was dat ze het mocht proberen.”

Relaxed

Na de test is het nu tijd voor een vervolg. Caroline is in ieder geval voor: “Ik zou het wel vaker willen inzetten bij een aantal bewoners. Vooral omdat het maar kort op hoeft. Het kan ook na die tijd nog een lang rustgevend effect hebben.” Zelf droeg ze de bril ook tijdens een overleg met de leverancier, VRelax: “Dat vond ik heel relaxed. Je zou deze bril dus zelfs kunnen inzetten voor medewerkers.” Careaz start na de pilot met een uitgebreidere test van een jaar. Hiervoor worden twee VR-brillen aangeschaft.

Kijk voor meer informatie over Careaz op www.careaz.nl en www.werkenbijcareaz.nl.

