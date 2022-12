Spoedeisende Hulp SKB druk bezocht in 2022

WINTERSWIJK – De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is in 2022 druk bezocht. Op vrijdag 30 december 2022 ontvingen de SEH-medewerkers de 13.000e patiënt van dit jaar. Opvallend is dat het aantal patiënten voorgaande jaren veel lager lag, namelijk op zo’n 12.000.

Acute zorg in de Achterhoek

De aanleiding voor een bezoek aan de SEH is nooit leuk. Patiënten komen binnen met allerlei klachten, zoals een acute blindedarmontsteking of gebroken vinger en in sommige gevallen is een situatie zelfs levensbedreigend. Inge de Wit, bestuurder van het SKB: “Niemand vindt het fijn om op de SEH terecht te komen. Toch zijn er dit jaar aanzienlijk meer mensen naar onze SEH verwezen. Dit laat zien hoe belangrijk het is dat als patiënten ons nodig hebben, de acute zorg in de Achterhoek dichtbij is. Daarom zijn we erg blij met de aangenomen motie van de Tweede Kamer over het behoud van de SEH bij streekziekenhuizen.”

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Het is gissen naar de exacte reden van de toename van patiënten op de SEH. Inge: “We vermoeden dat de stijging te maken heeft met de vergrijzing in onze regio en dat mensen langer thuis blijven wonen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Ondanks de opvallende groei van het aantal patiënten, ziet het SKB geen toename van bepaalde patiëntgroepen of de klachten die zij hebben. “Al hadden we de afgelopen jaren natuurlijk veel COVID-patiënten en zitten we nu midden in het griepseizoen, waardoor we meer patiënten op onze SEH ontvangen. Of het aantal patiënten op de SEH in 2023 blijft groeien, weten we niet zeker”, aldus Inge.

De juiste spoedzorg op de juiste plek

Inge blikt vooruit: “Preventie speelt een steeds belangrijkere rol. Door nog beter samen te werken met onze ketenpartners kunnen we in sommige situaties voorkomen dat iemand met spoed zorg nodig heeft. Ik zie in de toekomst een spoedplein voor me, met allerlei disciplines: Spoedeisende Hulp, huisarts, wijkverpleging, sociaal domein. Een combinatie van ziekenhuiszorg en andere zorg. Zo kunnen we patiënten in onze regio zo snel mogelijk de juiste spoedzorg op de juiste plek bieden. In 2023 gaan we samen met onze ketenpartners actief kijken hoe we dit kunnen realiseren.”

Gerelateerd