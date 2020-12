Verpleegafdeling SKB ontvangt plafondtillift als kerstcadeau

WINTERSWIJK – Op maandag 21 december ontving het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), dankzij een speciale actie van een huisarts uit de regio en leverancier Ergocare, een plafondtillift voor de verpleegafdeling C1. Op de verpleegafdeling liggen patiënten van de afdelingen Cardiologie, Longgeneeskunde en Neurologie. De plafondtillift is een kerstcadeau om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en de (fysieke) werkdruk in coronatijd enigszins te verlichten. Zowel patiënten als verpleegkundigen worden enorm geholpen door dit mooie kerstcadeau.

Veilig, efficiënt en comfortabel

De operatiekamer, de röntgenafdeling en de Spoedeisende hulp (SEH) van het SKB beschikken al over plafondtilliften, maar op de meeste verpleegafdelingen wordt nog gebruik gemaakt van verrijdbare tilliften. Een verrijdbare tillift neemt veel ruimte in beslag en moet door twee personen bediend worden. Bovendien is het gebruik van de verrijdbare tillift zwaarder voor verpleegkundigen. Met een plafondtillift zijn er minder zorgmedewerkers nodig om patiënten op een veilige, eenvoudige, efficiënte en comfortabele manier te tillen en verplaatsen. “De verrijdbare tillift moesten we altijd met twee personen bedienen en de plafondtillift kan door één persoon bediend worden. Dit is super, want dan zijn er ook direct meer zorghanden vrij voor andere taken. Daarnaast is de fysieke belasting voor ons als verpleegkundigen veel lager.We zijn daarom ontzettend blij met dit kerstcadeau. Een groter cadeau hadden ze ons niet kunnen geven”, vertelt Anke Hofs, verpleegkundige op verpleegafdeling C1.

Hart onder de riem

Een huisarts uit de regio hoorde het verhaal van een patiënt uit het SKB die vertelde over de uitdagingen van de verrijdbare tillift. De huisarts werd hierdoor geïnspireerd en startte samen met de firma Ergocare een actie om de zorgmedewerkers van het SKB een hart onder de riem te steken en de (fysieke) werkdruk in coronatijd enigszins te verlichten. Door een aanvullende donatie van de Stichting Fonds Henk van Ommen en vrijwillige inzet van diverse betrokkenen, werd de plafondtillift voor verpleegafdeling C1 van het SKB mogelijk gemaakt.

Plaatsing voor de kerstdagen

De plaatsing van meer plafondtilliften stond al gepland in het meerjarenplan en zou samen met de interne verbouwing plaatsvinden. Vanwege het coronavirus moest deze verbouwing uitgesteld worden. Om de zorgmedewerkers toch dit jaar nog te kunnen ontlasten, hebben de betrokken partijen alles op alles gezet om het kerstcadeau (de plafondtillift) nog voor de kerstdagen te plaatsen. Medewerkers van leverancier Ergocare en aannemers WAM&VanDuren en Mabo techniek droegen het initiatief een warm hart toe en kwamen speciaal tijdens de kerstvakantie naar het ziekenhuis voor de plaatsing en installatie van de plafondtillift. Ook medewerkers van de Technische dienst van het SKB hebben zich hier extra voor ingezet.Hierdoor kunnen de verpleegkundigen van verpleegafdeling C1 al tijdens de feestdagen gebruik maken van de plafondtillift en waar mogelijk ontlast worden voor het nieuwe jaar.