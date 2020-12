Vaccineren in Gelderland start vanaf drie grote locaties

Op maandag 18 januari starten de GGD’en in Gelderland met het vaccineren tegen het coronavirus vanuit 3 locaties: voor Noord- Oost-Gelderland is dat sporthal Mheenpark in Apeldoorn, voor Gelderland-Midden sportcentrum Papendal in Arnhem en voor Gelderland-Zuid bevindt de locatie zich aan de Havenweg in Wijchen. In totaal wordt er vanaf 18 januari vanaf 25 locaties in Nederland gevaccineerd. De GGD’en zijn momenteel druk bezig met alle voorbereidingen.

De eerste groepen die in aanmerking komen voor een vaccinatie zijn medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari worden de medewerkers via hun werkgever uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Mensen hoeven hier zelf niets voor te doen. Zodra een groep aan de beurt is, krijgt deze bericht.