Vanaf juli weer excursies bij Natuurmonumenten Achterhoek

De boswachters van Natuurmonumenten Achterhoek staan te trappelen om u weer prachtige Achterhoekse natuur te laten zien.

Vanaf juli kunt u corona-proof met ons op pad. We organiseren mooie excursies in kleine groepen, dus extra speciaal. Aanmelden kan alléén vooraf via www.natuurmonumenten.nl/agenda . Wees er snel bij, want er is beperkt plaats.

Reeën spotten

Tijdens de eerste excursies van dit jaar gaan we op zoek naar reeën. Deze schuwe dieren komen vaak pas tegen de avond tevoorschijn. De boswachters weten de beste plekken om op zoek te gaan naar deze dieren en hun sporen. We kunnen geen garantie geven dat we reeën zien, maar in deze tijd van het jaar is er wel meer kans op een ontmoeting. Het is namelijk bronsttijd en dan zijn reeën actiever dan normaal.

Spot tips!

Met deze tips maak je nog meer kans op het spotten van wild: doe vooraf geen sterke geurtjes op zoals parfum, wees stil en vergeet je verrekijker niet! Draag ook voldoende warme kleren voor ’s avonds, en wandelschoenen.

Waar en wanneer?

Op 11, 18, 22, 29 juli en 1 augustus op landgoed Hackfort bij Vorden. Op 21 juli op het Mentink in Winterswijk. Op 25 juli is er OERRR Wildspotten speciaal voor stoere kinderen op landgoed Hackfort.